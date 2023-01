Il leader di Kiev: "La morte del ministro dell'Interno è una perdita enorme"

In merito allo schianto dell’elicottero a Brovary costato la vita a 14 persone fra cui il ministro dell’Interno dell’Ucraina e un bambino il presidente Volodymyr Zelensky nel suo consueto videomessaggio ha confermato che intende “stabilire fatti chiari su ciò che ha portato al disastro”. “Centinaia di persone sono state impegnate nello spegnimento dell’incendio, nella ricerca e nel soccorso dei feriti e nelle prime azioni investigative”, ha aggiunto. “Vorrei ringraziare gli insegnanti dell’asilo, sul cui territorio è caduto questo elicottero.Grazie per aver portato fuori i bambini. Ringrazio anche i cittadini di Brovary, che hanno aiutato sia i bambini che i feriti”. “Abbiamo perso persone che erano professionisti, patrioti e leader affidabili. Il ministro Denys Monastyrskyi, Yevgeny Yenin, i loro colleghi morti nel disastro non sono persone facilmente sostituibili. È davvero una grande perdita per lo Stato”, ha aggiunto Zelensky.

