Il bilancio è 18 morti, fra di loro ci sono il ministro dell'Interno, il suo vice, il Segretario di Stato e 3 bambini. L'incidente nella regione di Kiev, al momento della tragedia l'edificio era pieno

Un elicottero è caduto vicino a un asilo a Brovary, nella regione di Kiev, e ci sono vittime. Lo riferisce su Telegram il governatore della regione, Oleksiy Kuleba, ripreso dal Guardian. “Nella città di Brovary un elicottero è caduto vicino a un asilo e a un edificio residenziale. Al momento della tragedia, nell’asilo si trovavano bambini e dipendenti dell’istituto. A questo punto, tutti sono stati evacuati. Ci sono delle vittime. Ambulanze, polizia e vigili del fuoco stanno lavorando sul luogo dell’incidente”, ha riferito il governatore.

È di 18 morti, fra cui bambini, il bilancio dello schianto di un elicottero avvenuto vicino a un asilo a Brovary, nella regione di Kiev. Lo ha riferito una portavoce della polizia della regione di Kiev alla testata ucraina Unian, che lo riporta sul suo sito. Pryanishnikova ha aggiunto che Andrii Nebytov, capo della polizia della regione di Kyiv, è già presente sul posto. Fra loro ci sono i vertici del ministero dell’Interno: il ministro, il primo vice-ministro e il segretario di Stato. Lo riferisce il capo della polizia nazionale ucraina, Ihor Klymenko, aggiungendo che fra i morti ci sono anche 2 bambini. Dei 16 morti, 9 si trovavano a bordo dell’elicottero.

La polizia riferisce anche di 26 feriti in ospedale, fra cui 12 bambini. “Questa mattina, 18 gennaio, un elicottero del Servizio di emergenza dello Stato è precipitato a Brovary. L’incidente ha causato la morte dei vertici del ministero degli Affari Interni: il Ministro, il Primo Vice Ministro e il Segretario di Stato. In totale, al momento si sa che sono morte 18 persone, tra cui 3 bambini. Di queste, 9 erano a bordo dell’elicottero. 22 vittime sono ricoverate in ospedale, tra cui 10 bambini. Tutti i servizi competenti e specializzati stanno lavorando sul posto. L’ispezione della scena continua”, ha comunicato il capo della polizia in un post su Facebook.

Il ministro dell’Interno, Denys Monastyrskyi, si trovava a bordo insieme al suo primo vice Yevhen Yenin e al segretario di Stato Yuriy Lubkovich. La Bbc riporta che al momento dell’incidente era buio e c’era nebbia e, secondo le prime informazioni, l’elicottero ha colpito l’asilo prima di schiantarsi vicino a un edificio residenziale.

Ministro Interno era in viaggio verso zona di guerra

Il ministro dell’Interno dell’Ucraina Denys Monastyrskyi, morto nello schianto di un elicottero avvenuto stamattina a Brovary nella regione di Kiev, era in viaggio verso una ‘zona calda’ di guerra. Lo ha dichiarato il vice capo dell’ufficio di presidenza ucraino Kyrylo Tymoshenko parlando alla tv ucraina, secondo quanto riporta la Bbc. Il corrispondente della Bbc Kiev James Waterhouse ha spiegato che le autorità ucraine generalmente volano a bassa quota per evitare i missili nemici e stamattina c’era nebbia. Al momento non si conoscono le cause dell’incidente e gli investigatori stanno passando al setaccio il luogo dello schianto.

Procura: “Su elicottero caduto si indaga su tutte le ipotesi”

“Al momento stiamo valutando tutte le possibili versioni dello schianto dell’elicottero” avvenuto a Brovary, nella regione di Kiev, in cui sono morti anche i vertici del ministero dell’Interno. Lo riferisce su Telegram il procuratore generale dell’Ucraina, Andriy Kostin, aggiungendo che l’indagine viene portata avanti dal Servizio di sicurezza dell’Ucraina. Al momento da parte delle autorità non è stato dichiarato se lo schianto sia stato un incidente o risultato della guerra in corso con la Russia. Recentemente non sono stati riportati combattimenti nell’area di Kiev. Nello schianto, che è avvenuto vicino a un asilo, sono morte secondo l’ultimo bilancio 18 persone, fra cui il ministro dell’Interno Denys Monastyrskyi, il suo primo vice Yevhen Yenin e il segretario di Stato Yuriy Lubkovich. Monastyrskyi, che era a capo della polizia ucraina e di altri servizi di emergenza, è il più alto funzionario ucraino morto dall’inizio della guerra con la Russia quasi 11 mesi fa. L’incidente è avvenuto solo 4 giorni dopo che un attacco missilistico russo su un condominio a Dnipro, nel sud-est dell’Ucraina, ha provocato 45 morti fra cui 6 bambini, l’attacco più morti civili dalla primavera.

Premier: “Gruppo speciale per indagini su elicottero”

“Ho incaricato di creare immediatamente un gruppo speciale per un’indagine dettagliata su tutte le circostanze della tragedia”. Così su Telegram il primo ministro ucraino Denys Shymhal dopo l’incidente dell’elicottero a Brovary.

Zelensky: “Schianto elicottero terribile tragedia”

“Oggi si è verificata una terribile tragedia a Brovary, nella regione di Kiev”, “il dolore è indicibile” e “ho incaricato il Servizio di sicurezza dell’Ucraina, in collaborazione con la Polizia nazionale ucraina e altri enti autorizzati, di scoprire tutte le circostanze dell’accaduto”. Lo scrive su Telegram il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky.

