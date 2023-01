Il festeggiamento a Sebastopoli

I cristiani ortodossi di Crimea si sono riuniti a Sebastopoli per celebrare l’epifania e pregare nella Baia dei Cosacchi. Dopo la funzione, un sacerdote ha benedetto con l’acqua santa tutti i fedeli, alcuni dei quali si sono immersi a turno nel mare, come vuole la tradizione ortodossa. Con una temperatura di 15 gradi, decisamente più calda del solito, in molti hanno sfruttato questa occasione.

