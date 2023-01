Il crollo del condominio di nove piani, causato del missile russo, ha provocato almeno 45 vittime

Fedeli si sono riuniti per i funerali di una coppia deceduta dopo l’attaco missilistico russo su un condominio di nove piani a Dnipro, nel sud-est dell’Ucraina. Il bilancio delle vittime, rimaste intrappolate sotto le macerie dell’edificio, è salito a 45 persone. Tra gli scomparsi ci sono anche sei bambini, secondo il capo dell’ufficio del presidente ucraino. Si tratta dell’attacco più letale contro i civili dalla primavera del 2022. Ai funerali erano presenti parenti, vicini e amici che hanno confortato i familiari delle vittime. Martio e moglie erano in cucina quando il missile ha colpito l’appartamento. Le squadre di soccorso ucraine hanno rimosso circa nove tonnellate di macerie durante le operazioni di ricerca e salvataggio sul luogo dell’attacco missilistico. Circa 400 persone hanno perso le loro case, con 72 appartamenti completamente distrutti e altri 236 danneggiati in modo irreparabile. L’edificio a più piani ospitava circa 1.700 persone.

