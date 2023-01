Nel Paese è ancora alta la tensione dopo l'arresto oltre un mese fa di Pedro Castillo

Ritornano le proteste antigovernative nella capitale del Perù Lima, dopo che nelle ultime settimane si sono svolte numerose manifestazioni in tutto il Paese. I manifestanti hanno cercato di raggiungere il distretto finanziario di San Isidro e sono stati fermati dalla polizia e dispersi con gas lacrimogeni. In piazza anche i sostenitori del governo della Presidente Dina Boluarte che hanno chiesto di fermare le manifestazioni violente. I disordini sono iniziati all’inizio di dicembre dopo l’arresto di Pedro Castillo, il primo presidente del Perù di origini povere e rurali, in seguito al suo tentativo di sciogliere il Congresso e di evitare il proprio impeachment.

