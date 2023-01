La presidente della Commissione europea: "Per questo inverno c'è motivo di essere ottimisti ma non siamo ancora fuori pericolo"

“Se abbiamo superato questo inverno in sicurezza è prima di tutto il risultato della nostra unità e del duro lavoro collettivo. E dovremmo essere orgogliosi di questo. Quindi, per questo inverno, c’è motivo di essere ottimisti. Ma non siamo ancora fuori pericolo. Ora dobbiamo prepararci per il prossimo inverno”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al dibattito sulle conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre alla plenaria del Parlamento europeo.

“La piattaforma energetica congiunta è operativa. Con il sostegno degli Stati membri e dell’industria europea stiamo creando un consorzio europeo che ci consentirà di aggregare la domanda e sfruttare efficacemente il peso politico e di mercato dell’Ue. Puntiamo ad avviare i negoziati con i principali fornitori internazionali di Gas già all’inizio della primavera con l’obiettivo di concludere i primi contratti congiunti molto prima di questa estate”.

“Cucina gialla di Dnipro simbolo terrore russo”

“L’ultimo simbolo del terrore russo è una cucina gialla. Una cucina molto semplice in un condominio a Dnipro. Un giorno, la stanza si riempie di felicità. Una bambina festeggia il suo compleanno, circondata da mobili gialli e da una famiglia affettuosa. Il giorno dopo, quella cucina non c’è più. La loro felicità non c’è più, distrutta dai missili russi. Il padre della ragazza è stato ucciso dai russi”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al dibattito sulle conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre alla plenaria del Parlamento europeo. “Tutte le loro vite sono state ombreggiate dall’imperialismo russo. Questo è ciò contro cui si sta opponendo l’Ucraina. Questo è ciò contro cui ci stiamo battendo tutti”, ha aggiunto.

