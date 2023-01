Intervento della First Lady al Forum economico in Svizzera

“Questa guerra può andare oltre e allargare la crisi, a meno che l’aggressore non perda”. È quanto affermato dalla first lady ucraina Olena Zelenska, in un discorso al World Economic Forum (Wef) nella città svizzera di Davos. “Affrontiamo il collasso del mondo così come lo conosciamo”, ha avvertito Zelenska parlando in ucraino ai delegati del Wef.

