Il ministro della Difesa russo ha consegnato anche delle medaglie d'onore ad alcuni soldati

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato uno dei quartieri generali delle truppe di Mosca in Ucraina. Durante la sua permanenza, in una località che non è stata specificata per motivi di sicurezza, ha ascoltato le relazioni sui progressi delle missioni di combattimento e ha consegnato delle medaglie d’onore ad alcuni soldati. “Vorrei congratularmi con voi per questi riconoscimenti. Fate di tutto per avvicinare il giorno che viene chiamato il ‘giorno della vittoria‘”, ha detto Shoigu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata