La presidente della Commissione Ue al World Economic Forum: "Accelerare su neutralità climatica"

(LaPresse) La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera, lancia il Piano industriale per il Green Deal. “Competizione e commercio sono fattori chiave per accelerare su tecnologia pulita e neutralità climatica. Abbiamo ancora una piccola finestra per investire in energia pulita e innovazione e tecnologia pulita prima che l’economia dei combustibili fossili diventi obsoleta”, ha detto von der Leyen.

