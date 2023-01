Il capo dell'Ufficio della presidenza ucraina di Kiev ha ringraziato anche il governo italiano per il suo appoggio, in attesa della visita della premier Meloni

Un appello a Papa Francesco per fermare la distruzione avviata dalla Russia e il ringraziamento al governo italiano per il suo appoggio, in attesa della visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono due dei temi toccati dal capo dell’Ufficio della presidenza ucraina di Kiev Andriy Yermak a Sky Tg24, rilanciati dal diplomatico di Kiev su Twitter.

Yermak ribadisce il “grande apprezzamento da Kiev del supporto permanente all’Ucraina da parte del Papa e dell’importanza che ci sia presto una sua visita nel Paese come un vero passo verso l’installazione della pace“. “Penso che sia giunto il momento per il Papa di visitare l’Ucraina e dare così un segnale molto chiaro che è la Russia che deve fermare ciò che ha avviato“, conclude.

