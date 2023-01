Le parole del Santo Padre al termine dell'Angelus in piazza San Pietro: "Restiamo vicini a loro con i nostri sentimenti, con il nostro aiuto e la preghiera"

“Non dimentichiamo il martoriato popolo ucraino che soffre tanto, restiamo vicini a loro con i nostri sentimenti, con il nostro aiuto e la preghiera”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. Secondo la Gendarmeria vaticana erano presenti circa 15 mila fedeli.

Il 30 settembre veglia per lavori Sinodo vescovi

“Sabato 30 settembre in piazza San Pietro avrà luogo una veglia ecumenica di preghiera con la quale affideremo a Dio i lavori della XVI assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Per i giovani che verranno alla veglia ci sarà un programma speciale in tutto quel fine settimana” ha annunciato il Pontefice al termine dell’Angelus in piazza San Pietro.

Dal 18 al 25 gennaio preghiera per unità dei cristiani

“Dal 18 al 25 gennaio si svolgerà la tradizionale settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Tema di quest’anno, tratto dal profeta Isaia, ‘Imparate a fare bene cercate la giustizia'”. É quanto ha ricordato Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata