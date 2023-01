Colpite tre donne, una delle quali in pericolo di vita, e una bambina di 7 anni. Si cerca l'autore

Una bambina di 7 anni e tre donne – di 54, 48 e 41 anni – sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta vicino a una chiesa nel centro di Londra. Lo riportano i media locali, precisando che gli spari sarebbero stati esplosi da un veicolo in movimento alle 13.30 circa ora locale (le 14.30 in Italia) mentre nella St Aloysius R.C. Church, a Euston, era in corso un funerale. La sparatoria, riferisce l’emittente britannica Sky News, è avvenuta su Phoenix Road.

Le tre donne sono al momento in ospedale e la 48enne è in condizioni gravi, che la mettono potenzialmente a rischio di perdere la vita. Le condizioni della bambina non sono note. Bbc riporta che non sono stati effettuati arresti ma che gli inquirenti hanno invitato chiunque abbia materiale video o telecamere a circuito chiuso di contattarli.

