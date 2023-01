Le parole dell'ambasciatore italiano a Madrid in occasione della Ocean Race

“Italia e Spagna sono due Paesi complementari, fratelli, vicini, che condividono la stessa cultura e lo stesso mare. Insieme sono una forza, le due popolazioni complessivamente rappresentano più del 25% della popolazione europea, quindi quando parliamo insieme la nostra voce conta. I risultati di un’azione congiunta sono ottimi sia per l’Italia che per la Spagna e per l’Europa intera“. Lo dice a LaPresse l’ambasciatore d’Italia in Spagna Riccardo Guariglia, oggi in visita al padiglione di Genova all’Ocean Live Park di Alicante. La ‘Ocean Race’, la più importante regata velica intorno al mondo che parte da Alicante in Spagna quest’anno si concluderà per la prima volta in Italia, a Genova. “I rapporti tra Italia e Spagna sono molto sviluppati, lo sono da sempre in realtà, i rapporti a livello di società civile sono straordinari e i rapporti economici si stanno sviluppando in modo consistente nei due sensi e speriamo che questa vetrina che Genova ha allestito in terra spagnola possa essere foriera anche di investimenti nuovi spagnoli dalle parti della città di Genova, della Liguria e dell’Italia intera”, ha sottolineato Guariglia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata