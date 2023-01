Accusato di essere una spia dell'MI-6: aveva anche cittadinanza britannica

In Iran è stato impiccato Alireza Akbari. Era accusato di spionaggio.L’Iran afferma di aver giustiziato un cittadino con doppia cittadinanza iraniana-britannica che una volta lavorava per il suo ministero della difesa, nonostante le proteste internazionali per la sua condanna a morte e quelle di altri detenuti durante le proteste a livello nazionale. Alireza Akbari era stato viceministro della Difesa tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila. L’ agenzia di stampa iraniana Mizan, associata con la magistratura del paese, ha annunciato l’impiccagione di Ali Reza Akbari. Non è stato detto quando è successo. Tuttavia, si vociferava che fosse stato giustiziato giorni fa. L’Iran aveva accusato Akbari, senza offrire prove, di essere una spia dell’agenzia di intelligence britannica MI-6.

