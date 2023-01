Le autorità della Romania hanno iniziato a spostare le vetture di lusso sequestrate

Sabato mattina le autorità rumene hanno iniziato a portare via da un complesso alla periferia di Bucarest le auto di lusso appartenenti all’influencer dei social media ed ex kickboxer Andrew Tate. I veicoli di lusso sono stati sequestrati nell’ambito di un’indagine su Tate, arrestato in Romania con l’accusa di traffico di esseri umani e stupro. Finoo ad ora sono stati sequestrati più di 10 immobili e terreni di proprietà di società intestate ai fratelli Tate.

