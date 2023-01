Un tribunale di Bucarest ha confermato l'arresto per 30 giorni dell'influencer autodefinitosi misogino

Un tribunale della capitale rumena Bucarest ha confermato l’arresto per 30 giorni di Andrew Tate, personalità divisiva dei social media e autodefinitosi misogino, con l’accusa di crimine organizzato, traffico di esseri umani e stupro. Ramona Bolla, portavoce dell’agenzia rumena contro il crimine organizzato DIICOT, ha dichiarato che il tribunale ha respinto l’appello di Tate contro la precedente decisione del giudice di estendere il suo arresto da 24 ore a 30 giorni. Tate, 36 anni, cittadino britannico-statunitense con 4,5 milioni di follower su Twitter, è stato inizialmente arrestato il 29 dicembre per 24 ore insieme al fratello Tristan, accusato nello stesso caso. Anche due donne rumene sono state arrestate. La Corte d’appello di Bucarest ha respinto i quattro appelli contro la decisione del giudice del 30 dicembre di accogliere la richiesta dei pubblici ministeri di estendere il periodo di arresto. In un documento che spiega la precedente decisione del giudice si legge che “la possibilità che si sottraggano alle indagini non può essere ignorata” e che potrebbero “lasciare la Romania e stabilirsi in Paesi che non consentono l’estradizione”. Tate e gli altri tre imputati sono arrivati al tribunale di Bucarest in manette martedì mattina e sono stati portati via nel pomeriggio, poche ore prima che il tribunale si pronunciasse contro di loro.

Il DIICOT ha dichiarato di aver identificato sei vittime nel caso di traffico di esseri umani che sono state sottoposte ad “atti di violenza fisica e coercizione mentale” e sono state sfruttate sessualmente dai membri del presunto gruppo criminale. L’agenzia ha dichiarato che le vittime sono state adescate con pretese d’amore e successivamente intimidite, tenute sotto sorveglianza e sottoposte ad altre tattiche di controllo, mentre venivano costrette a compiere atti pornografici che avevano lo scopo di far guadagnare soldi ai loro presunti persecutori. I procuratori che indagano sul caso hanno sequestrato 15 auto di lusso, di cui almeno sette di proprietà dei fratelli Tate, e più di 10 proprietà o terreni di aziende a loro intestate, ha dichiarato Bolla, portavoce del DIICOT. Bolla ha detto che se i pubblici ministeri riusciranno a dimostrare che i Tate hanno guadagnato denaro attraverso il traffico di esseri umani, i beni “saranno presi dallo Stato e (copriranno) le spese dell’indagine e i danni alle vittime”. Dopo che la corte d’appello ha confermato l’estensione del mandato d’arresto, i pubblici ministeri possono ora richiedere detenzioni fino a 180 giorni per le quattro persone accusate.

