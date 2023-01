Nel Paese africano si voterà il 25 febbraio per il nuovo presidente

C’è un forte clima elettorale in Nigeria. Nel Paese si voterà il 25 febbraio per eleggere il nuovo presidente. Molti, soprattutto tra i più giovani, sono andati a registrarsi per ritirare la tessera. Tuttavia sono ancora oltre sei milioni i cittadini con diritto di voto anche ancora non la possiedono. Il governo ha annunciato che il termine ultimo per avere la tessera è il 22 gennaio. Alcuni nigeriani hanno criticato l’INEC, l’organo elettorale del Paese, per come ha gestito la distribuzione delle schede.

