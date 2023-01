Manifestanti portati fuori dagli edifici dagli agenti

La polizia ha proseguito con lo sgombero del villaggio di Luetzerath, nella Germania occidentale, dove gli attivisti per il clima hanno giurato di resistere contro la sua demolizione per far posto all’espansione di una miniera di carbone. I filmati mostrano i manifestanti portati fuori dagli edifici dagli agenti di polizia, mentre altri dimostranti si arrampicano sui tetti e accendono fumogeni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata