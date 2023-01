Prima di lasciare la Casa Bianca, il presidente americano ha riferito di essere stato informato dal segretario ai Trasporti Pete Buttigieg, che gli ha detto di non aver ancora identificato quale sia stato il problema

Il presidente Usa, Joe Biden, ha dato istruzioni al dipartimento dei Trasporti di indagare sulle cause del guasto informatico che ha costretto a terra tutti i voli negli Stati Uniti.

Prima di lasciare la Casa Bianca, Biden ha riferito di essere stato informato dal segretario ai Trasporti Pete Buttigieg, che gli ha detto di non aver ancora identificato quale sia stato il problema. “Ho appena parlato con Buttigieg. Non sanno quale sia la causa. Ma sono stato al telefono con lui circa 10 minuti”, ha detto Biden, “gli ho detto di riferire direttamente a me quando lo scopriranno. Gli aerei possono atterrare in sicurezza, ma non decollare in questo momento. Non sappiamo quale sia la causa”. Buttigieg su Twitter ha riferito di essere in contatto con la Federal Aviation Administration (FAA) e che sta monitorando la situazione.

Alla Federal Aviation Adminisration non sanno ancora “quale sia la causa” del guasto informatico che ha lasciato a terra i voli in partenza dagli Stati Uniti, ma “prevedono che in un paio d’ore avranno una migliore percezione della causa” ha affermato l’inquilino della Casa Bianca, secondo quanto riporta Sky News Usa.

