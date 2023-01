In un video la battaglia in città dei miliziani affiancati all'esercito di Kiev

Un video pubblicato dal sito TpyxaNews mostra combattenti stranieri delle brigate internazionali a sostegno delle forze di Kiev in azione nelle strade di Bakhmut, la città epicentro del fronte orientale del conflitto in Ucraina. Oggi i filorussi del’autoproclamata repubblica del Donetsk affermano di aver “liberato” il villaggio di Podgorodnoye, alla periferia di Bakhmut. Negli ultimi giorni la battaglia più violenta è in corso a Soledar, nei pressi di Bakhmut.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata