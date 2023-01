È il lussemburghese l'europarlamentare destinato a sostituire la greca Eva Kaili, arrestata nell'ambito dell'inchiesta del 'Qatargate' e destituita dal ruolo

È il lussemburghese Marc Angel il candidato del gruppo dei Socialisti e democratici destinato a sostituire la greca Eva Kaili, arrestata nell’ambito dell’inchiesta del ‘Qatargate‘ e destituita il 13 dicembre scorso. Lo riferisce a LaPresse una fonte qualificata di S&D. Il nome è stato scelto oggi dal gruppo dei socialisti e democratici in una selezione interna che vedeva sette candidati. La votazione si svolgerà durante la plenaria a Strasburgo martedì 17.

⚠️Breaking news: @MarcAngel_lu is our candidate for Vice-President of the European Parliament to lead the needed reform process to fight corruption & interference and put people at the heart of our policies. pic.twitter.com/NDRrTtXzzi — S&D Group (@TheProgressives) January 11, 2023

“Deciderà l’aula, ma il nostro candidato è in una buona posizione, non è una figura particolarmente divisiva e può raggiungere il sostegno” del Parlamento europeo, riferisce la fonte. Nel gennaio dello scorso anno l’Eurocamera aveva scelto i 14 vicepresidenti per la seconda parte della legislatura: per S&D c’erano l’italiana Pina Picierno, l’austriaca Evelyn Regner, il portoghese Pedro Silva Pereira, la tedesca Katarina Barley ed Eva Kaili, decaduta dalla carica. Angel, 59 anni, è il co-presidente dell’intergruppo Lgbti all’Eurocamera, vicepresidente della commissione per l’Occupazione e gli affari sociali e membro della commissione per le Petizioni, della delegazione alla commissione parlamentare mista Ue-Cile e della delegazione all’Assemblea parlamentare euro-latinoamericana.

Honoured to be the @TheProgressives candidate for the Vice-President position of the @Europarl_EN. #Cooperation, #transparency and building #bridges are the driving forces of my candidacy. — Marc Angel (@MarcAngel_lu) January 11, 2023

