Roberta Metsola: "I suoi valori risuonano ancora oggi, grazie"

Un anno senza David Sassoli. In tanti oggi ricordano l’ex presidente del Parlamento Europeo, italiano, mancato il 10 gennaio. Le istituzioni, italiane ed europee, lo ricordano a un anno dalla sua scomparsa.

Metsola: “Valori David Sassoli risuonano oggi”

“E’ passato un anno da quando David Sassoli ci ha lasciato. Da allora abbiamo perso uno di noi: un leader, un amico, un combattente per la giustizia sociale. I suoi valori di democrazia, la sua fede in un mondo giusto, la sua determinazione nel proteggere i più vulnerabili, risuonano ancora oggi con noi. Grazie David”. Lo scrive su twitter la presidente del Parlamento europeo Roberta Mestola.

Michel: “Memoria vive in noi”

“Un anno dopo, ci mancano più che mai la tua intelligenza e la tua vitalità, caro David. Un anno fa, abbiamo salutato un orgoglioso europeo, un leader caloroso, schietto, autentico e stimolante. Caro David, la memoria del tuo pensiero e della tua azione vive in noi”. Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su Twitter.

Le istituzioni italiane ricordano David Sassoli

“Un anno fa ci lasciava David Sassoli, spezzandoci il cuore. David era un amico vero, con il quale, nella lunga esperienza al Parlamento europeo, ho condiviso lavoro, ambizioni, fatiche e gioie, come quella per la sua elezione a Presidente. Sempre dalla parte giusta, al fianco dei più deboli, David aveva la capacità di distinguersi in ogni situazione per stile, competenza e, soprattutto, coraggio. Con la forza delle sue idee e un impegno infaticabile David ha dato un contributo fondamentale per cambiare l’Europa e renderla più unita, più giusta, più vicina alle persone. Di questa eredità preziosa gli saremo sempre grati.

Caro David, non ti dimenticheremo mai”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

