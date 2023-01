Foto da Twitter, Jair Bolsonaro

L'ex presidente posta una foto dall'ospedale dove è ricoverato: "Grazie per le preghiere e i messaggi"

L’ex presidente del Brasile, Jais Bolsonaro, ha pubblicato su Twitter una sua foto dall’ospedale negli Stati Uniti, dove è stato ricoverato ieri a Orlando in Florida per dolori addominali. Durante il giorno, chiesto anche il blocco dei beni per lui da parte del vice procuratore generale della corte dei conti brasiliana. “Grazie per le preghiere e i messaggi di pronta guarigione”, scrive Bolsonaro, che nella foto si trova a letto. “Dopo essere stato accoltellato a Juiz de Fora ho subito 5 interventi chirurgici”, twitta Bolsonaro riferendosi all’accoltellamento subito durante la campagna elettorale nel 2018. “Dopo l’ultimo (intervento ndr.) ho avuto aderenze che mi hanno portato ad altre intervente mediche”, aggiunge. Bolsonaro si è recato negli Stati Uniti due giorni prima dell’insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva alla presidenza del Brasile, avvenuto il 1° gennaio. Domenica sostenitori di Bolsonaro che non accettano la sua sconfitta alle presidenziali in cui è stato battuto da Lula hanno assaltato i palazzi del potere a Brasilia.

– Após facada sofrida em Juiz de Fora/MG, fui submetido à 5 cirurgias. Desde a última, por por 2x tive aderências que me levaram à outros procedimentos médicos.

– Ontem nova aderência e baixa hospitalar em Orlando/USA.

– Grato pelas orações e mensagens de pronto restabelecimento. pic.twitter.com/u5JwG7UZnc — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 10, 2023

Intanto oggi la notizia: “Bolsonaro ha il diritto di chiedere la cittadinanza italiana per i suoi avi, è un civile, quindi, se volesse, può seguire l’iter degli altri cittadini“. Lo afferma a LaPresse Alfredo Pretto, presidente dell’associazione Italia-Brasile.

Chiesto blocco beni Bolsonaro

Il vice procuratore generale della Corte dei conti brasiliana, Lucas Rocha Furtado, ha chiesto il blocco dei beni dell’ex presidente Jair Bolsonaro, nonché del governatore del Distretto federale Ibaneis Rocha e dell’ex segretario alla Sicurezza pubblica del Distretto federale Anderson Torres, a seguito degli assalti ai palazzi del potere avvenuti domenica a Brasilia da parte di sostenitori di Bolsonaro. Lo riporta Cnn Brasil. Il procuratore chiede inoltre “l’indisponibilità dei beni” anche per “altre parti responsabili, in particolare dei finanziatori dei suddetti atti illegali”.

Bolsonaro: “Anticiperò ritorno”

Poco dopo l’ex presidente brasiliano ha detto alla Cnn di voler “anticipare” il suo ritorno in patria. L’ex presidente ha confermato di essere ricoverato in un ospedale di Orlando, in Florida, e ha detto di “stare bene” e che dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. Il ricovero è avvenuto a causa di “dolori addominali” dovuto a un’ostruzione intestinale, riporta l’emittente tv. “Sono venuto a trascorrere un po’ di tempo con la famiglia. Ma non ho avuto giorni tranquilli – ha affermato -, prima c’è stato questo spiacevole episodio in Brasile (il riferimento è all’assalto ai palazzi istituzionali di Brasila, ndr), poi il mio ricovero in ospedale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata