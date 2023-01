Centinaia di persone in costume hanno riempito le strade di Tbilisi

Centinaia di persona hanno sfilato per le strade di Tbilisi, in Georgia, per una processione di beneficenza nel giorno del Natale ortodosso. Una tradizione risale a secoli fa e che è stata vietata in epoca sovietica, fino ad essere ripristinata solo nel 2000. Da allora, il 7 gennaio di ogni anno, persone vestite con abiti tradizionali camminano per le strade della capitale per raccogliere donazioni per gli orfani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata