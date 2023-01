Lo scioglimento delle nevi ha messo in crisi i gestori delle piste da sci

Dopo un inizio freddo della stagione sciistica a dicembre e la promessa di nevicate, il caldo fuori stagione in tutta Europa ha causato lo scioglimento delle nevi, causando problemi ai gestori delle piste da sci. Nella stazione sciistica di Bedřichov, in Repubblica Ceca, i clienti hanno cancellato le prenotazioni, mettendo in crisi gli operatori degli impianti. Alcune zone del Paese hanno registrato temperature massime di 19 gradi Celsius questa settimana, punte che di solito si raggiungono solo in primavera. Questa settimana sono state visibili chiazze di erba, roccia e sporcizia anche in altre mecche dello sci europeo, come Innsbruck in Austria, Villars-sur-Ollon e Crans-Montana in Svizzera e Lenggries in Germania.

