Aumentano le difficoltà per i gestori degli impianti, molte strutture costrette a rimanere ferme

Le temperature insolitamente alte in Germania hanno lasciato senza neve molte località tradizionali per le vacanze invernali. Sulle piste di Oberwiesenthal, vicino al confine con la Repubblica Ceca, si vedono solo piccole chiazze di neve e ghiaccio. Questo sta causando crescenti difficoltà agli operatori degli impianti, con molte strutture costrette a rimanere ferme. A differenza degli Stati Uniti e del Canada, che sono stati colpiti da freddo pungente e tempeste di neve, gran parte dell’Europa sta vivendo un clima invernale non stagionalmente caldo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata