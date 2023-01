Foto dall'archivio, Vietnam

Aveva 10 anni: era caduto il 31 dicembre in un buco profondo 35 metri

È stato dichiarato morto in Vietnam il bambino di 10 anni che sabato 31 dicembre era caduto in un pozzo profondo 35 metri nella provincia meridionale di Dong Thap. Lo riportano i media locali, citando le autorità locali, secondo cui la dichiarazione di morte è stata fatta dopo avere valutato tempo e luogo dell’incidente. I soccorritori sono ancora al lavoro per riportare in superficie il corpo del bambino. Thai Ly Hao Nam, questo il nome del bambino, era caduto a mezzogiorno ora locale del 31 dicembre nella fossa di cemento quando si era recato assieme ad altri tre bambini in un cantiere per raccogliere rottami di ferro.

