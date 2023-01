Poca neve sulle montagne di Filzmoos per le alte temperature

Vacanze di Natale con poca neve per turisti e albergatori di Filzmoos, in Austria, ai piedi dei Monti del Dachstein. Le alte temperature, arrivate a 7 gradi mercoledì, hanno causato la chiusura di molte piste, con solo un percorso disponibile per gli sciatori della rinomata località di montagna.

