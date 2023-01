Aveva espresso solidarietà a un manifestante giustiziato per le proteste. E' stata protagonista del film premio Oscar 'Il cliente'

La famosa attrice iraniana Taraneh Alidoosti è stata rilasciata dal carcere di Evin su cauzione, dopo tre settimane di detenzione. Alidoosti era stata arrestata per aver espresso solidarietà a un uomo giustiziato per disordini legati alle proteste antigovernative. L’attrice 38enne è stata la protagonista del film premio Oscar ‘Il cliente’ di Asghar Farhadi.

La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa iraniana Isna, dopo che la madre dell’attrice, Nadere Hakimelahi, aveva anticipato in un post su Instagram che Taraneh Alidoosti sarebbe stata rilasciata. Alidoosti è una delle numerose celebrità iraniane che hanno espresso sostegno alle proteste nazionali e hanno criticato la violenta repressione del dissenso da parte delle autorità. A novembre erano stati arrestati tanto altre due famose attrici iraniane, Hengameh Ghaziani e Katayoun Riahi, per aver espresso solidarietà ai manifestanti sui social network, quanto la star del calcio Voria Ghafouri; tutti e tre sono stati rilasciati. Alidoosti aveva già criticato il governo iraniano e le sue forze di polizia prima delle proteste di quest’anno. Nel giugno 2020, le è stata inflitta una condanna a cinque mesi di carcere con la condizionale dopo che nel 2018 aveva criticato su Twitter la polizia per aver aggredito una donna che si era tolta il velo.

