L'indice dei prezzi al consumo è salito a dicembre su base annua, del 5,9% (a novembre era al 6,2%)

In Francia i prezzi sono in calo dello 0,1% a dicembre, e l’inflazione rallenta registrando un 5,9% sull’anno (era al 6,2% a novembre). Questa la stima dell’Istituto di statistica francese Insee.

A incidere sulla riduzione dei prezzi – viene spiegato – la discesa dei costi dell’energia. L’Istituto ha però messo in guardia sul fatto che l’inflazione dovrebbe arrivare al 7% all’inizio del 2023, per diminuire da marzo in poi.

In calo fiducia consumatori, a dicembre indice a 82

In Francia è in calo la fiducia dei consumatori. Secondo l’Istituto di statistica francese Insee a dicembre l’indice scende a 82 (a novembre era a 83). L’indice – che riassume l’opinione delle famiglie sulla propria situazione finanziaria, i risparmi, la qualità della vita, le preoccupazioni legate alla disoccupazione – è stato in media di 100 nel periodo compreso tra il 1987 e il 2022.

Pmi produzione a 49,1, valore massimo in 2 mesi

A dicembre l’indice S&P Global Pmi della produzione composita della Francia è a 49,1, il valore massimo in 2 mesi.

