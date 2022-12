Il segretario generale della Nato: "Ogni Paese ha diritto a difendersi"

Intervistato dall’agenzia stampa tedesca Dpa, il segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg ha ribadito che l’unico modo per ottenere la pace in Ucraina è continuare a sostenere militarmente Kiev. “Può sembrare un paradosso, ma il sostegno militare all’Ucraina è la via più breve per la pace”, ha detto Stoltenberg secondo cui “ogni Paese ha il diritto di difendersi. Compresa l’Ucraina”.

Kiev, oltre 1.200 persone uccise nel Donetsk da inizio guerra

Sono 1.282 le persone che sono state uccise e 2.799 quelle rimaste ferite nella regione di Donetsk dall’inizio della guerra. Lo ha riferito il governatore dell’oblast di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, via Telegram, come riporta Ukrinform. Il Sempre il 26 dicembre, Kyrylenko aveva affermato che oltre il 60% delle infrastrutture di Bakhmut, città nel Sonestsk sove si sono registrati i più pesanti scontri negli ultimi giorni, è stato parzialmente o completamente distrutto.

