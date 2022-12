Continui black out in gran parte del territorio ucraino a causa degli attacchi russi

Droni russi diretti nell’Oblast di Kiev sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea ucraina nella mattinata di venerdì. Lo ha riferito il governatore della regione, Oleksiy Kuleba, secondo cui l’obiettivo dell’esercito di Mosca erano ancora infrastrutture locali. I rapporti preliminari indicano che nessuno dei droni ha raggiunto i propri obiettivi, riporta ‘The Kyiv Independent’.

Black out in gran parte dell’Ucraina

In gran parte delle zone del Paese ci sono continui balck out a causa degli attacchi russi. Lo ha riferito nel videomessaggio di giovedì sera Volodymyr Zelensky. “A partire da questa sera, ci sono interruzioni di corrente nella maggior parte delle regioni dell’Ucraina“, a causa degli attacchidi questa mattina, ha dichiarato il presidente ucraino. La situazione “è particolarmente difficile nella regione di Kiev e nella Capitale, nella regione di Lviv, a Odessa e nella regione, a Kherson e nella regione, a Vinnytsia e Zakarpattia”, ha spiegato. “I nostri ingegneri energetici e le squadre di riparazione stanno facendo di tutto durante il giorno in modo che gli ucraini subiscano il meno possibile le conseguenze dell’attacco.

Una pioggia di missili è caduta giovedì sull’Ucraina, oltre 120 secondo le autorità di Kiev. Una “barbarie senza senso contro pacifiche città”, attacca il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. La strategia di Mosca continua a mettere in difficoltà la rete infrastrutturale del Paese con le città che si trovano senza energia. Fra le zone più martoriate c’è Bakhmut nel Donbass dove, spiega il sindaco, dei 70mila abitanti originari “il 90% ha lasciato la città mentre i rimanenti 8.700 continuano a vivere sotto le bombe”. Intanto un missile della contraerea Ucraina è stato abbattuto dal sistema di difesa della Bielorussia. I resti sono stati trovati in un campo coltivato nelle vicinanze del villaggio di Gorbakha, nella regione di Brest. Una situazione simile a quella verificatasi in Polonia lo scorso novembre. La Bielorussia ha convocato l’ambasciatore ucraino nel Paese per chiedere lo svolgimento di “un’indagine approfondita su tutte le circostanze del lancio del missile e di adottare misure globali per impedire il ripetersi di tali incidenti in futuro che potrebbero portare a conseguenze catastrofiche per tutti”.

