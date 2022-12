La notizia della morte del campione arriva al Pelé Soccer store a Manhattan

Anche gli americani hanno voluto ricordare il grande Pelé, scomparso a 82 anni in Brasile. Il Re del calcio giocò in carriera anche per i New York Cosmos, nella North American Soccer League dal 1975 al 1977. A Manahattan, dove si trova anche un negozio dedicato a Pelé, c’è anche chi ha voluto rendere omaggio a O Rei disegnando un murale con il sale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata