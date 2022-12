Joe Biden intanto offre assistenza allo Stato federale di New York, duramente colpito

Il bilancio delle vittime della bufera di neve che ha paralizzato l’area di Buffalo e gran parte degli Stati Uniti è salito a 49 morti. I corpi sono stati trovati nelle loro auto, case e nei cumuli di neve. Alcuni, invece sono deceduti mentre spalavano la neve. La tempesta nel frattempo continua a imperversare nella regione, bloccando gli automobilisti, interrompendo la corrente e impedendo alle squadre di emergenza di raggiungere i residenti per i soccorsi. “Questa non è ancora la fine”, ha detto il dirigente della contea di Erie Mark Poloncarz, definendo la bufera di neve “probabilmente la peggiore tempesta della nostra vita”. Il presidente Joe Biden ha detto che le sue preghiere sono con le famiglie delle vittime e ha offerto assistenza federale allo Stato di New York duramente colpito.

