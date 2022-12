La governatrice dello Stato di New York: "Troppo presto per dire che questa situazione si è conclusa"

Una forte tempesta di neve continua a esercitare la propria morsa sugli Stati Uniti. Dall’inizio della tragedia sono morte 49 persone, ritrovate nelle loro auto, case e cumuli di neve. La governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul ha messo in guardia i cittadini: “È troppo presto per dire che questa situazione si è conclusa. Forse la gravità sta diminuendo ora e in questo momento non è così grave come negli ultimi due giorni ma è ancora una situazione pericolosa per stare fuori“, ha dichiarato Hochul durante una conferenza stampa a New York. “La tempesta sta tornando. Ci aspettiamo altri sei o dodici centimetri”, ha aggiunto.

