Le immagini della città dello Stato di New York avvolta da raffiche di neve. Sale a 49 il bilancio delle vittime

Non si arresta la bufera di neve negli Stati Uniti, dove il bilancio dei morti è salito a 49. I corpri delle vittime sono stati ritrovati nelle loro auto, in casa e nei cumuli di neve. La situazione è critica soprattutto nella zona di Buffalo, nello Stato di New York. Molte persone sono rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni senza elettricità. Il presidente Joe Biden ha detto che le sue preghiere sono con le famiglie delle vittime e ha offerto assistenza federale allo Stato duramente colpito.

