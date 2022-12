Centinaia di case sono rimaste senza corrente elettrica, si registrano 93 feriti

È di 17 morti e 93 feriti in Giappone il bilancio delle forti nevicate che hanno colpito vaste aree del Giappone, lasciando centinaia di case senza corrente elettrica. Lo riferisce l’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri. Forti nevicate si sono abbattute sulle regioni settentrionali a partire dalla scorsa settimana, bloccando centinaia di veicoli sulle autostrade, ritardando i servizi di consegna e causando 11 decessi fino a sabato. Altre nevicate nel fine settimana di Natale hanno fatto salire il numero dei morti a 17 e dei feriti a 93, dati aggiornati a lunedì mattina. Molte delle vittime sono cadute mentre rimuovevano la neve dai tetti o sono rimaste sepolte sotto gli spessi cumuli di neve che scivolavano dai tetti.

Gli uffici comunali delle regioni colpite dalla neve hanno esortato i residenti a prestare attenzione durante le attività di rimozione della neve e a non lavorare da soli. L’agenzia per la gestione dei disastri ha riferito che una donna di 70 anni è stata trovata morta sepolta sotto uno spesso cumulo di neve che le è caduto addosso all’improvviso dal tetto nella città di Nagai della prefettura di Yamagata, a circa 300 chilometri a nord di Tokyo, dove sabato la neve si è accumulata per oltre 80 centimetri. A Niigata, nota per la coltivazione del riso, alcuni produttori di mochi, cioè torte di riso che sono la base per i pasti di Capodanno, hanno riferito che ci sono stati ritardi nelle consegne e che i loro mochi potrebbero non raggiungere i clienti in tempo.

In molte zone del Giappone nord-orientale si sono registrate nevicate tre volte superiori alla media stagionale.

Una forte nevicata ha abbattuto una torre di trasmissione dell’energia elettrica nell’isola principale più settentrionale del Giappone, lasciando circa 20mila case senza corrente la mattina di Natale, anche se l’elettricità è stata ripristinata nella maggior parte delle aree più tardi, secondo quanto riferito dal ministero dell’Economia e dell’Industria. Il ministero dei trasporti fa sapere che decine di treni e voli sono stati sospesi nel nord del Giappone fino a domenica, ma che da allora i servizi sono in gran parte ripresi.

