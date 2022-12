Immagini da Facebook Zelensky

Il presidente ucraino posta delle foto che mostrano cadaveri di passanti per le strade della città

Volodymir Zelensky accusa la Russia di terrorismo dopo gli attacchi sferrati sabato mattina sulla città di Kherson. “Alla vigilia di Natale, nella parte centrale della città. Queste non sono strutture militari, questa non è guerra secondo le regole. Questo è terrore, questi sono omicidi per amore di intimidazione e piacere”, ha scritto il presidente ucraino sui social. postando alcune foto del centro della città con cadaveri di persone per strada.

