Il segretario di Stato Usa: "Si tratta di un buon inizio"

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto di aver discusso la proposta di pace di Kiev con i suoi colleghi del G7 dopo la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. Lo riporta la Cnn. “Posso solo dirti che stiamo osservando ciò che ha proposto. Stamattina ero solo on i nostri partner del G7. E questa è una delle cose di cui abbiamo parlato”, ha detto Blinken a Kylie Atwood della Cnn. Blinken ha definito le proposte di pace di Zelensky “un buon inizio” e ha aggiunto: “Sono cose a cui tutti dovrebbero essere in grado, in un modo o nell’altro, di unirsi”.

Cremlino: “Non siamo al corrente di piani di pace da Kiev”

Il Cremlino non è a conoscenza di piani di pace da parte di Kiev. Lo afferma il portavoce dell’Ufficio di presidenza russo, Dmitry Peskov. Lo riporta l’agenzia Tass. “”No, non ne sappiamo nulla”, ha risposto Peskov alla domanda di un giornalista sul tema. “Abbiamo ascoltato le dichiarazioni del presidente Zelensky sui vari passi”, “sul piano di pace”, ha aggiunto Peskov, ” ma tutto ciò che il presidente Zelensky ha detto finora è stato detto senza tener conto delle realtà attuali che hanno già preso forma oggi e che non possono essere ignorate”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata