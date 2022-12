Prima di tentare la fuga l'uomo aveva sparato ai poliziotti

Un uomo della comunità araba è stato ucciso da poliziotti israeliani dopo aver tentato di sparare a un agente e speronato un’auto della polizia nella città araba-israeliana di Kfar Qassem. Tre poliziotti sono rimasti feriti. Si tratta di un luogo insolito per un aggressione, per questo gli inquirenti sospettano un attacco militante. La polizia ha detto che l’aggressore ha chiamato gli agenti a casa sua per un presunto incidente. Quando la polizia è arrivata sul posto, ha detto di essere stata accolta da una raffica di pietre e bottiglie di alcolici lanciate dalla casa. Un uomo si è poi precipitato fuori dall’appartamento con una pistola puntata, come si vede nei filmati di sicurezza della scena. Un portavoce della polizia ha detto che l’uomo ha cercato di sparare, ma la pistola non ha fatto fuoco. Pochi istanti dopo, i filmati di sicurezza mostrano l’uomo sfrecciare in retromarcia lungo la strada verso il luogo in cui erano appostati gli agenti. L’auto si è schiantata contro quella della polizia, ferendo lievemente tre agenti. La polizia ha aperto il fuoco, uccidendo l’uomo. Le autorità non hanno ancora identificato l’assalitore. I soldati e la polizia hanno dichiarato di aver perquisito la scena e di aver trovato un’arma automatica, un coltello e del gas lacrimogeno appartenenti al sospetto. Non è ancora chiaro se altri sospetti siano coinvolti nell’attacco.

