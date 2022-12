La commissione della Camera degli Stati Uniti creata per indagare l'assalto del 6 gennaio 2021 ritiene che l'ex presidente sia inadatto a qualsiasi carica

Donald Trump ha “acceso il fuoco” dell’insurrezione dei suoi sostenitori che il 6 gennaio 2021 assaltarono Capitol Hill. È quanto viene affermato nel rapporto della commissione della Camera degli Stati Uniti chiamata a investigare su quegli eventi. In un post sul suo sito, Trump ha definito il rapporto “altamente di parte” e ha falsamente affermato che non includeva la sua dichiarazione del 6 gennaio secondo cui i suoi sostenitori avrebbero dovuto protestare “pacificamente e patriotticamente”. La commissione ha invece incluso tale dichiarazione e ha notato che egli ha risposto a tale commento con falsità elettorali e con un linguaggio carico di esortazione alla folla a “combattere come l’inferno”.

Il presidente della commissione, il rappresentante del Mississippi Bennie Thompson, scrive: “Donald Trump ha acceso il fuoco. Ma nelle settimane precedenti, il fuoco che ha acceso alla fine è stato accumulato in bella vista”. “Il Presidente degli Stati Uniti che incita una folla a marciare sul Campidoglio e a impedire il lavoro del Congresso”, continua Thompson, “non è uno scenario che le nostre comunità di intelligence e di polizia avevano previsto per questo Paese”.

Trump “è inadatto a qualsiasi carica”. Lo scrive in una serie di raccomandazioni politiche, la repubblicana Liz Cheney del Wyoming, vicepresidente della commissione della Camera degli Stati Uniti creata per indagare l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. I sette democratici e i due repubblicani che compongono la commissione, suggeriscono che a Trump dovrebbe essere impedito di ricoprire cariche future, osservando che il 14esimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti stabilisce che chiunque abbia giurato di sostenere la Costituzione può essere impedito di ricoprire cariche per aver partecipato a insurrezioni o ribellioni.

Trump: “È caccia alle streghe”

L’ex presidente Usa, Donald Trump, sul social network Truth si è scagliato contro il report della commissione della Camera Usa che ha indagato sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021, definendolo “altamente di parte”. “Il report altamente di parte della Commissione omette volutamente di menzionare il fatto che Pelosi non abbia dato ascolto alla mia raccomandazione di usare i soldati a Washington, di mostrare le parole ‘pacificamente e patriotticamente’ che ho usato o di studiare il motivo della protesta, cioè la frode elettorale. Caccia alle streghe!”, ha scritto Trump.

