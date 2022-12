Il presidente ai parlamentari americani: "Grazie a tutti voi"

“È un privilegio essere qui”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky iniziando il suo discorso davanti al Congresso Usa, che il presidente ucraino ha ringraziato per lo sforzo “bipartisan” a sostegno del suo Paese. “Cari americani, in tutti gli Stati, città e comunità. A tutti coloro che apprezzano la libertà e la giustizia. Che le apprezzano tanto quanto noi ucraini in tutte le nostre città e in ogni singola famiglia. Spero che le mie parole di rispetto e gratitudine risuonino in ogni cuore americano. È un grande onore per me essere al Congresso degli Stati Uniti e parlare con voi e con tutti gli americani. Contro ogni previsione e scenario negativo, l’Ucraina non è caduta, l’Ucraina è viva e vegeta”, ha sottolineato Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata