I corpi senza vita di due ragazzi messinesi, Nino Calabrò e Francesca Di Dio sono stati trovati mercoledì 21 dicembre introno alle ore 14 in una casa di Thornaby-on-Tees, un comune nella contea del North Yorkshire in Inghilterra. Per la morte dei due fidanzati ventenni è in stato di fermo un giovane di 21 anni con l’accusa di omicidio.

Secondo quanto si apprende la morte dei due siciliani, lui originario di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, sarebbe avvenuta fra le ore 10 e le 11 di mercoledì 21 dicembre. Da due giorni le due vittime non rispondevano alle chiamate dei genitori. Nino Calabrò lavorava in un ristorante della zona, mentre la fidanzata era in Inghileterra per trascorrere con lui le feste natalizie.

