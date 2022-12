Strade bloccate, testacoda hanno mandato in tilt il traffico

Forte nevicata nella zona di Seattle. Gravi conseguenze sui trasporti: 191 i voli cancellati e 135 in ritardo al Seattle-Tacoma International, secondo il tracker online FlightAware. L’aeroporto ha dichiarato che le operazioni di sbrinamento sono attualmente in corso. Al di fuori di Seattle, si prevedono nevicate più intense nelle Cascades fino alle prime ore di mercoledì. Numerosi testacoda hanno bloccato il traffico in entrambe le direzioni a Snoqualmie Pass, un passo di montagna sulla I-90 a circa 50 miglia a est di Seattle.

