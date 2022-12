La ragazza si sarebbe tolta il velo a scuola durante le proteste in corso nel Paese

Una ragazza di 14 anni, identificata come Masoomeh, sarebbe morta in Iran dopo essere stata arrestata per essersi tolta il velo a scuola durante le proteste in corso nel Paese. Lo dice il New York Times citando il Center for Human Rights in Iran, un’organizzazione di sorveglianza con sede a New York. L’arresto della ragazza, che proveniva da un quartiere povero di Teheran, sarebbe stato documentato dalle telecamere di sorveglianza della scuola. Successivamente l’adolescente sarebbe stata trasportata in ospedale dove le sarabbero state riscontrate “gravi lacerazioni vaginali” e lì sarebbe poi deceduta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata