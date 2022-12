Secondo l'Eurostat la riduzione ha riguardato la maggior parte degli Stati membri

Il consumo di gas naturale nell’Unione Europea è diminuito del 20,1% nel periodo agosto-novembre 2022, rispetto al consumo medio di gas negli stessi mesi (da agosto anovembre) tra il 2017 e il 2021. Lo afferma l’Eurostat, l’Istituto statistico dell’Unione Europea, sottolineando come nel regolamento 2022/1369 del Consiglio Europeo sul coordinamento delle misure di riduzione della domanda di gas, parte del piano REPowerEU per porre fine alla dipendenza Ue dai combustibili fossili russi, fosse stato fissato un obiettivo di riduzione del 15% per il periodo agosto 2022-marzo 2023 rispetto alla media dello stesso periodo nei cinque anni precedenti.

🏭📉During August-November 2022, natural gas consumption dropped the most in the EU in:

🇫🇮 Finland (-52.7%)

🇱🇻Latvia (-43.2%)

🇱🇹Lithuania (41.6%) Consumption increased in 🇲🇹Malta (7.1%) and 🇸🇰Slovakia (2.6%) 👉https://t.co/c8rRW1yOf1 pic.twitter.com/6I0lTGOLaG — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) December 20, 2022

I consumi sono diminuti nella maggior parte degli Stati membri. In 18 di questi il consumo è sceso oltre l’obiettivo del 15%, in altri ancora il margine è stato superiore al 40%). I consumi sono diminuiti maggiormente in Finlandia (-52,7%), Lettonia (-43,2%) e Lituania (-41,6%). Sei Stati membri, pur riducendo il proprio consumo di gas naturale, non hanno invece ancora raggiunto l’obiettivo del 15%. Al contrario, in alcuni casi, il consumo di gas naturale è aumentato, come successo a Malta (7,1%) e in Slovacchia (2,6%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata