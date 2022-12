Tra le vittime anche il killer

Sparatoria in Canada. Cinque persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco in un condominio alla periferia di Toronto. Ucciso dalla polizia un uomo armato ritenuto il responsabile dell’attacco. Lo hanno detto le autorità locali domenica sera. Il capo della polizia regionale di York, James MacSween, ha spiegato che uno dei suoi ufficiali ha sparato e ucciso il sospetto in un condominio a Vaughan, in Ontario. Un’altra persona colpita dal sospetto assassino è in ospedale e dovrebbe sopravvivere. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul fatto che l’assalitore fosse un residente dell’edificio. L’Unità investigativa speciale dell’Ontario sta indagando sul caso.

