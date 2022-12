Proseguono le proteste antigovernative

È salito a 22 morti e molte decine di feriti il bilancio degli scontri in Perù tra manifestanti antigovernativi e forze dell’ordine in numerose città del centro-sud del Paese. Intanto le quattro ragazze che erano rimaste bloccate per tre giorni nel villaggio di Checacupe – Giulia Opizzi, Martina Meoni e le sorelle Federica e Lorenza Zani – sono giunte a Cuzco, da dove proseguiranno probabilmente in aereo verso Lima.

