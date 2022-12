E' un'area strategica dove si sta consumando una delle battaglie più brutali nel Paese

I combattimenti continuano in maniera incessante nella zona di Bakhmut, dove sta proseguendo una delle battaglie più brutali attualmente in corso in Ucraina. Si tratta di un territorio strategico sia per Kiev che per Mosca. La conquista di Bakhmut, infatti, interromperebbe le linee di rifornimento dell’Ucraina e aprirebbe alle forze russe la strada verso Kramatorsk e Sloviansk, roccaforti chiave del Paese a Donetsk.

