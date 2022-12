Foto da Linkedin

Assistente parlamentare e compagno di Eva Kaili, è coinvolto nell'inchiesta che ha travolto l'Europarlamento

Francesco Giorgi è coinvolto nello scandalo che ha travolto l’Ue (e l’Europarlamento). Ha confessato, secondo ‘Le Soir’, il suo coinvolgimento nella faccenda.

Chi è Francesco Giorgi

Secondo quanto riporta il suo profilo Linkedin, Giorgi è ‘Experienced Parliamentary Assistant / policy advisor in the field of Human Rights, EU foreign affairs with an extensive network of contacts with parliamentarians, politicians, EU Institutions, NGO’s, diplomats’.

Giorgi è al momento assistente parlamentare e compagno della vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili. E’ anche un ex collaboratore di Antonio Panzeri, anche lui finito nel mirino della procura di Bruxelles per lo scandalo che ha travolto l’Ue.

E’ laureato all’Università degli Studi di Milano.

Nota la sua passione per la vela, evidente anche nelle fotografie che lo ritraggono sulle barche e nella sua partecipazione a un Circolo velico.

Come è coinvolto nello scandalo Ue

Per Eva Kaili e Francesco Giorgi, indagati in Belgio con l’accusa di riciclaggio, organizzazione criminale e corruzione legati a interventi in favore del Qatar, è stato deciso un provvedimento di congelamento che riguarda beni immobili, conti, prodotti finanziari di ogni tipo, società e partecipazioni in esse. Il provvedimento è stato esteso anche a genitori e parenti stretti (fratelli e sorelle) della coppia.

Francesco Giorgi è stato allontanato dal Pd, che si è detto “profondamente turbato per le notizie di indagini”.

